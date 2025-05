Oria, scontro sulla provinciale per Torre Santa Susanna

ORIA – Due auto coinvolte, tre feriti lievi e tanta paura paura per il sinistro verificatosi nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Oria a Torre Santa Susanna, in agro del Borgo federiciano. Secondo una prima ricostruzione, dopo lo scontro tra una Lancia Musa e una Tiguan, la Volkswagen ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro un muretto. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e due ambulanze del 118 che hanno soccorso le persone ferite, per fortuna in maniera lieve.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author