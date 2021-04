Oria | Scontro auto – scooter: centauro in ospedale

Per cause ancora da chiarire, l’auto e lo scooter sono entrati in collisione: ad avere la peggio, un centauro, rimasto ferito nello scontro registrato intorno alle 15 di venerdì sulla circonvallazione di Oria. Il giovane è stato soccorso da un mezzo del 118 e poi trasportato all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Avrebbe riportato una frattura al femore, ma le sue condizioni non sono critiche.

Sul posto, anche la polizia locale di Oria, che procede per i rilievi, e i carabinieri della stazione federiciana e della compagnia di Francavilla Fontana.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.