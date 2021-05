Oria | Riapertura Castello, Borgo Ducale: “avviato procedimento amministrativo”

Al centro del dibattito politico e sociale, l’apertura del Castello di Oria potrebbe essere vicina. Lo comunica la proprietà del maniero, la Borgo Ducale, che con una nota conferma l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato ad un accordo tra le parti e quindi alla riapertura del monumento.

“All’esito di un lungo periodo in cui si è discusso ampiamente dell’utilizzazione del Castello di Oria, la Proprietà – si legge – intende affidare a questo breve comunicato il proprio pensiero, volendo fare semplicemente chiarezza sulla situazione attuale senza alcuna vis polemica- scrivono i Romanin- Dopo un approfondito e serrato confronto, la Proprietà ha avviato con l’Amministrazione comunale un procedimento amministrativo, di indubbia legittimità, convinta che si tratti dell’unico strumento teso a conseguire l’obiettivo, auspicato da più parti, che consenta non solo l’utilizzazione del bene anche in favore della collettività, ma anche uno slancio culturale e, soprattutto, economico per l’intera città di Oria.Non senza rilevare, infatti, che anche le norme del Codice dei Beni Culturali, invocate da più parti, non possono prescindere, per il loro stesso dato testuale, dal raggiungere accordi con la proprietà, perché solo attraverso patti che determinano la reciproca soddisfazione degli interessi, costituzionalmente garantiti, della proprietà, da un lato, e del patrimonio culturale, dall’altro, il Castello e tutta la città di Oria potranno trarre un rilevante beneficio sotto ogni aspetto, turistico, culturale ed economico per primi”.

Famiglia Romanin Caliandro

Borgo Ducale SRL