Oria, rapinata fruttivendola: banditi in fuga con collana e carciofi

ORIA – Rapina all’alba ai danni di una fruttivendola: i banditi, con accento straniero e il volto travisato da passamontagna, l’hanno prima minacciata per poi strapparle una collanina in oro e, infine, fuggire via a bordo di un’auto di colore scuro con due casse di carciofi. La donna, sorella 53enne del titolare dell’attività di via Latiano che, in quel momento, non era presente, ha poi lanciato l’allarme ai carabinieri, sul posto con una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Indagini in corso per identificare i due rapinatori.

