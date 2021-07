Impatta con un’altra auto e si ribalta su una strada del centro abitato. A finire in ospedale una donna di Oria alla guida della Fiat Punto di colore grigio che, intorno a mezzogiorno, si è ribaltata in via Spirito Santo, nel borgo federiciano. Dopo l’intervento di vigili del fuoco e 118, la poveretta, spaventata ma cosciente, è stata condotta in ospedale, al Perrino di Brindisi, per gli accertamenti del caso.