Oria: Mario riposerà mai in pace?

ORIA: Si torna a parlare della morte di Mario De Nuzzo, il giovane di 17 anni ucciso nel 1991 da un colpo di pistola esploso da un vigile urbano in servizio. Il Comune di Oria ha nuovamente richiesto la restituzione del risarcimento ottenuto per la sua morte, rivolgendosi all’unico familiare ancora in vita, il fratello Antonio.

