Oria | Liquami dalla tubatura, “scempio ambientale”

Liquami maleodoranti sversati su via Torre Santa Susanna ad Oria. La denuncia è dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il consigliere Regionale Luigi Caroli, e dai consiglieri Comunali Francesco Conte e Giovanni Trentino che, armati di macchina fotografica, hanno dato vita ad un reportage circa il presunto sversamento di liquami di fogna da una tubatura dell’acquedotto pugliese.

I consiglieri parlano di “un vero e proprio scempio ambientale, ma soprattutto un disservizio che gli abitanti di via Torre Santa Susanna a Oria stanno pagando a caro prezzo, non solo per il disgustoso fiume di liquami di fogna che sono costretti a guardare mentre percorrono in auto o a piedi la zona, ma anche per il vomitevole odore che tutto questo provoca, specialmente con l’arrivo del caldo. Sono mesi che denunciamo tutto questo nella totale inerzia dell’Amministrazione comunale e nel silenzio di Acquedotto pugliese, che anche oggi abbiamo per l’ennesima volta sollecitato perché è evidente che l’impianto di depurazione non funziona bene e perché tracima i liquami puzzolenti nella periferia della città”.