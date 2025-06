Oria, incidente stradale lungo la provinciale Latiano -Torre Santa Susanna

Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 10.30 lungo la provinciale Latiano -Torre Santa Susanna. Due le auto coinvolte nel sinistro fortunatamente senza gravi conseguenze. La strada è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di sgombero. Sul posto la polizia locale di Oria (in quanto l’incidente è avvenuto in agro della città federiciana), 118 e vigili del fuoco. (Nella foto una delle auto coinvolte)

