Oria: incidente mortale sulla SP61, vittima un centauro

ORIA- Incidente mortale nel pomeriggio sulla SP 61 l’arteria che collega il santuario di San Cosimo a Erchie. Un impatto violento tra un camioncino e uno scooter Honda SV che si è verificato prima delle 17 di oggi (venerdì 20 giugno). Ad avere la peggio un 40 enne di Erchie che viaggiava a bordo della due ruote e che, per cause da accertare, è andato a sbattere contro un furgoncino Pick Up. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

