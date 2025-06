Oria: malore mentre è alla guida, vittima un uomo

ORIA- Ha accusato un malore mentre era alla guida di un’ auto- una Dacia Duster- della quale ha perso il controllo finendo fuori strada. È accaduto nel pomeriggio di oggi lungo un’arteria extraurbana che si trova nei pressi della strada Sant’Andrea. Da una prima ricostruzione dei fatti è stato subito evidente che l’auto sia finita fuori strada autonomamente. Il fatto si è verificato attorno alle 16. Sul posto, per i rilievi di rito, la polizia locale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, un 76enne di Oria.

