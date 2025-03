Oria, inaugurato un “Dog Park” in Villa Comunale

Un nuovo Dog Park per la Villa Comunale di Oria, impianto accessibile a tutti, e che ora offre non solo aree giochi per bambini e fitness per adulti, ma anche uno spazio sicuro ed accogliente per gli amici a quattro zampe del borgo federiciano.

L’inaugurazione di mercoledì 5 marzo ha chiamato a raccolta anche una delegazione studentesca di più istituti scolastici oritani, con i ragazzi che hanno avuto dopo il taglio del nastro la possibilità di assistere alla rappresentazione di un’attività di servizio antidroga, offerta dall’unità cinofila della Guardia di Finanza di Brindisi.

