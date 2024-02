Oria, in auto con mezzo chilo di eroina: arrestato

ORIA – Alla vista dei finanzieri ha cercato di sfuggire al controllo prendendo un’auto secondaria: fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di eroina. Il “panetto”, che era stato occultato nel mezzo, è stato sequestrato insieme all’auto, mentre l’uomo alla guida è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. La scoperta è delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi che hanno sottoposto a controllo un’autovettura di grossa cilindrata condotta nei pressi del centro urbano di Oria. Il sospetto, alla vista dei militari, ha provato a sottrarsi al fermo cercando di prendere una strada secondaria. Tutto inutile: i finanzieri, dopo averlo bloccato, hanno ispezionato l’auto rinvenendo un panetto di sostanza stupefacente del tipo eroina quantificata in 500 grammi.

In auto con la droga, l’arresto

Il soggetto, su disposizione del magistrato di turno, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente e l’autoveicolo, come detto, sono stati sequestrati. La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che la Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva. L’operazione testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle anche nell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini, in particolare di quelli più giovani.

