Oria, parcheggi a pagamento: sindaco Ferretti, “Scelta necessaria e condivisa”

509 giorni dopo la sospensione del servizio nell’ottobre del 2023, tornano ad Oria i parcheggi a pagamento. Un servizio tornato in vigore dal 5 marzo scorso, non senza novità rispetto al precedente contratto: dalla diminuzione del numero degli stalli, alla riduzione della tariffa oraria, passando per l’aumento della spesa minima. Le parole, ai nostri microfoni, del Sindaco di Oria Cosimo Ferretti.

