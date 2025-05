Oria, fiamme nel cortile di Eurospin: arrivano i vigili del fuoco

ORIA – È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana per spegnere l’incendio che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, ha interessato un compattatore per lo smaltimento di carta e cartone posizionato nel cortile della rivendita Eurospin di Oria, sulla strada provinciale per Manduria.

Ad essere interessato dalle fiamme, insieme al container, il materiale riposto al suo interno. Ovvero, alcuni scatoloni destinati al riciclo o allo smaltimento. Un po’ di paura, ma danni, comunque tutti da quantificare, limitati ai box bruciati e allo stesso compattatore. Nessun dubbio sull’orine accidentale del rogo, probabilmente innescato dal caldo di questi giorni.

