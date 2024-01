Oria, due importanti finanziamenti per la riqualificata Villa Comunale

Due importanti finanziamenti sono stati aggiudicati dal Comune di Oria. Il primo consiste nella vittoria di un bando per la realizzazione di un’area giochi inclusiva, il secondo permetterà di realizzare una zona fitness outdoor. Ciò che va ad accomunare le due iniziative è la location in cui avranno luogo: la riqualificata Villa Comunale. Il doppio finanziamento permetterà l’installazione di ben quattro attrezzi di ultima generazione, accessibili a tutti gratuitamente per mantenersi in forma, godendo della bellezza e della serenità dell’intero spazio verde. Con un occhio sempre attento all’inclusione, rientreranno tra gli attrezzi anche alcune opzioni accessibili per chi utilizza la sedia a rotelle, affinché ogni cittadino abbia il diritto di godere di questi nuovi spazi. Non solo fitness per adulti dunque, ma anche giochi per bambini, così da permettere alla Villa Comunale di tornare ad essere il massimo punto di riferimento per lo svago di ogni età.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp