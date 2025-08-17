17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Oria, due auto in fiamme nella notte

Alessandro Zanzico 17 Agosto 2025
centered image

Non si arresta l’ondata di incendi che nelle ultime settimane sta interessando la provincia di Brindisi. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato 17 e domenica 17 agosto, intorno alle ore 4, nel pieno centro di Oria, in via Dragonetti Bonifacio.

Ad andare completamente distrutta è stata una Fiat 500 L, ridotta a carcassa dalle fiamme. Danni meno estesi ma comunque rilevanti hanno interessato anche una Lancia Ypsilon parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, ai quali spetterà ora il compito di stabilire le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Monopoli, giostraio moldavo accoltellato all’addome: si indaga

17 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ostuni, Toni Matarrelli e sindaci brindisini al fianco del sindaco Pomes

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Attacco al sindaco di Ostuni, Capone: “Un’offesa alla democrazia”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Cerignola, catturato il latitante Tommaso Morra

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, donna investita da moto sul lungomare: non è grave

16 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Volley B1/F, Zero5 Castellana, staff tecnico completo con Giannuzzi e Catalano

17 Agosto 2025 Redazione

Basket C/M, la Clean Up Molfetta conferma il 2007 Sciangalepore

17 Agosto 2025 Redazione

Basket C/F, Nuova Matteotti Corato si rinforza con Marchioli e Martino

17 Agosto 2025 Redazione