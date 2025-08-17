Oria, due auto in fiamme nella notte

Non si arresta l’ondata di incendi che nelle ultime settimane sta interessando la provincia di Brindisi. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato 17 e domenica 17 agosto, intorno alle ore 4, nel pieno centro di Oria, in via Dragonetti Bonifacio.

Ad andare completamente distrutta è stata una Fiat 500 L, ridotta a carcassa dalle fiamme. Danni meno estesi ma comunque rilevanti hanno interessato anche una Lancia Ypsilon parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, ai quali spetterà ora il compito di stabilire le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento.

