Oria – Dal 13 al 15 giugno il “Raduno internazionale dei Vespa Club 2025”

Sarà la città federiciana di Oria, la base dell’evento di caratura internazionale che vede il il Vespa Club di Oria protagonista. Una grande occasione, per appassionati e curiosi, per vivere tre giorni in cui scoprire e gustare le bellezze del territorio. Ospite di Claudia Turba in Mattina Sud, la portavoce del Vespa Club di Oria, Silvia Conte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author