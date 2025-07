Oria, centro storico in subbuglio: la lettera aperta di residenti e commercianti

ORIA – Una lettera aperta indirizzata alla cittadinanza e, per conoscenza, al Prefetto di Brindisi. È questo il gesto deciso con cui residenti, commercianti e titolari di attività lavorative del centro storico di Oria hanno scelto di denunciare una situazione definita ormai “insostenibile”, causata – a loro dire – da una serie di provvedimenti amministrativi e ordinanze comunali che limitano l’accesso, la mobilità e le attività economiche in una delle zone più caratteristiche e frequentate della città.

“Richieste ignorate, documenti negati”

Nel documento, firmato da 72 soggetti tra cittadini, esercenti e professionisti, si lamenta l’assenza di dialogo da parte del Comune, nonostante ripetute petizioni, diffide e richieste formali di accesso agli atti. A partire dal 14 luglio 2025, spiegano i firmatari, l’amministrazione comunale ha evitato ogni confronto, aggravando il malcontento e alimentando un clima di forte tensione.

Nel mirino finiscono, in particolare, l’ordinanza n. 107 del 2 luglio 2025, l’ordinanza n. 108 del 3 luglio 2025 relativa all’iniziativa “Botteghe Aperte”, e l’ordinanza n. 114 sull’evento “Viniria”, quest’ultima – sottolineano i firmatari – mai pubblicata ufficialmente sull’Albo Pretorio, ma comunque attuata sul territorio.

Disagi quotidiani e attività penalizzate

Secondo la lettera, le restrizioni imposte – come la chiusura totale di Via Kalefati a veicoli e pedoni, la gestione del senso unico alternato in condizioni pericolose, e l’inibizione all’accesso a Piazza Martini, Piazza Senatore Carissimo e altre zone centrali – stanno danneggiando gravemente residenti e attività commerciali, già messe a dura prova da un contesto economico fragile.

Tra le criticità segnalate:

Blocco dell’accesso alle abitazioni tramite transenne e divieti;

Mancanza di parcheggi e passaggi per chi lavora o vive stabilmente in centro;

Sicurezza stradale compromessa, in alcuni casi su tratti notoriamente rischiosi, già in passato oggetto di incidenti;

Perdite economiche concrete per bar, ristoranti, negozi e studi professionali, acuite dagli eventi estivi in corso e dalle prossime Giornate Federiciane.

Le proposte: orari flessibili e viabilità condivisa

Il 19 luglio, una delegazione di cittadini e commercianti ha concordato una serie di proposte concrete, trasmesse al Comune, alla Giunta e alla Polizia Municipale. L’obiettivo: trovare un compromesso tra la necessità di promuovere eventi e la tutela della vivibilità per chi risiede o lavora in centro.

Le principali richieste:

Accesso serale (19:00-01:00) a Via Kalefati, Piazza Manfredi e Via Renato Lombardi per soli residenti e possessori di garage;

Corso Umberto aperto a tutti nello stesso orario, con sosta consentita e limitazioni progressive;

Riserva del tratto verso Piazza Domenico Albanese per residenti e attività, con divieto di occupazione da parte di tavoli o clienti;

Apertura in doppio senso di Via Muraglie Lama in occasione di chiusure simultanee per eventi, con regolazione semaforica e parcheggi riservati ai residenti;

Impegno comune a rispettare le nuove regole fino al 5 settembre 2025, in attesa di una revisione più strutturale.

Appello finale al dialogo

“La nostra non è una protesta sterile – si legge nella lettera – ma una richiesta concreta di confronto, per arrivare a una gestione condivisa del centro storico, patrimonio di tutti. Chiediamo solo che vengano rispettati i nostri diritti fondamentali alla mobilità, al lavoro, alla trasparenza amministrativa”.

La lettera si conclude con l’invito all’amministrazione comunale a rispondere formalmente e a intraprendere un percorso di ascolto e collaborazione, prima che la situazione degeneri ulteriormente.

