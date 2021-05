Oria | Castello chiuso, Bruno: “non più accettabile”

“Il Castello Svevo di Oria è uno dei gioielli più preziosi, belli, imponenti e ricchi storia che la Puglia, se non l’Italia intera, possano vantare. Eppure dal 2007 questa meraviglia della nostra terra, questo patrimonio artistico e storico di cui tutti dovremmo poter godere, non è più visitabile”.

Lo ricorda il consigliere Regionale Maurizio Bruno che, ora, chiede l’intervento della Regione Puglia chiamata a promuovere la procedura che porterebbe al monumento lo status di interesse eccezionale.

“L’acquisto del castello da parte di nuovi privati e il blocco seguito al sequestro per i lavori di restauro che l’hanno in gran parte danneggiato ne impediscono da 14 anni la fruizione.

E non è più accettabile.

Non è più rinviabile un intervento che renda in qualche modo nuovamente visitabile e fruibile il Castello di Oria.

In queste ore mi sto adoperando presso l’amministrazione regionale affinché valuti la possibilità di avviare, per quanto di sua competenza, tutte le procedure e le richieste necessarie affinché il Castello di Oria sia dichiarato Monumento di Interesse Eccezionale.

Tutti i requisiti affinché lo storico maniero sia dichiarato tale sono di fatto già rispettati.

Da decenni.

E la dichiarazione di “interesse eccezionale” lo renderebbe nuovamente visitabile e fruibile restituendo non solo alla città di Oria, ma all’Italia e al mondo, un tesoro da troppo tempo – chiude Bruno – ingiustamente negato”.