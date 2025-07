Oria, boom di richieste per il ruolo di Federico II: 74 candidature da 9 regioni

74 candidature totali, giunte letteralmente da ogni parte d’Italia. Ad interpretare il personaggio di Federico II nell’edizione 2025 del Palio di Oria potrebbe non esserci un oritano e né tantomeno un pugliese, questo perché la prima parte della selezione del nuovo volto dell’imperatore svevo si è conclusa con numeri mozzafiato e candidature giunte da ben nove regioni differenti.

63 i candidati pugliesi, ma altre richieste sono pervenute anche da Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Veneto. Risultato che, in attesa di conoscere il verdetto, testimonia la crescita esponenziale dell’evento, ormai sfociato ben al di fuori dei confini regionali. Una commissione di esperti valuterà ora, secondo più criteri, la varie candidature, fino a comporre un mini-gruppo di finalisti. Chi tra questi interpreterà Federico II ad agosto, lo deciderà il popolo dei social-media.

Le parole del presidente della Pro Loco di Oria, Francesco Biasi, ai nostri microfoni: “Il contest di quest’anno ha riscontrato un successo enorme, inatteso. Ovviamente la Puglia fa da padrone nelle 74 adesioni, del resto è la regione in cui l’evento è maggiormente sentito, ma siamo davvero soddisfatti dell’incredibile diffusione che sta ottenendo l’evento, anche grazie all’ausilio dell’agenzia di comunicazione che sta seguendo l’edizione 2025 del Palio di Oria. Ora entriamo nella fase clou, perchè queste 74 candidature verranno valutate da una giuria che esaminerà dei video autoprodotti e già pervenuti in mail, che diventeranno oggetto di valutazione. La commissione di esperti selezionerà tre o cinque finalisti che inviteremo a Oria per partecipare in presenza ai vari shooting. Produzioni che pubblicheremo poi sui canali social del Palio di Oria, sui quali il pubblico voterà decretando il vincitore e scegliendo il Federico II dell’edizione 2025, ricordando che resterà tale fino alla prossima edizione.

Siamo partiti con un certo riserbo su questa iniziativa, ma con il tempo ci siamo resi conto che la scelta non ha avuto alcuna ripercussione in termini di presenze, anzi. Non è tanto la figura di Federico II che funziona, quanto l’evento, strutturato e datato, capace di convogliare l’attenzione di tantissimi turisti. Due anni fa ha vinto un oritano, come volevamo che accadesse, lo scorso anno invece un francavillese residente ad Oria, quest’anno invece vedremo, a questo punto potrebbe non essere neanche pugliese. La grossa mole di richieste e candidature ci ha intanto dato ragione, sotto il punto di vista della diffusione mediatica dell’evento”.

