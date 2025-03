Oria, auto Polizia Locale incendiate: dura condanna dalle istituzioni

Palmisano (M5S): «Un atto vile che ferisce la comunità»

«L’incendio doloso di due auto della Polizia locale di Oria è un vile atto che ferisce profondamente l’intera comunità» — ha dichiarato l’europarlamentare del M5S, Valentina Palmisano. «Si tratta di una violenza inaudita che non potrà mai trovare alcuna giustificazione. Al sindaco, al comandante della Polizia locale e a ogni cittadino di Oria va la mia solidarietà. Sono certa che il prefetto e l’intero sistema di sicurezza della provincia di Brindisi sapranno garantire alla giustizia gli autori di questa brutale intimidazione. L’unico faro di ogni democrazia resta il contrasto continuo e incessante a ogni forma di criminalità».

Picaro (FI): «Attacco allo Stato e alla legalità»

«Desidero esprimere la mia più ferma condanna per il vile e gravissimo atto incendiario che ha colpito la Polizia Locale di Oria» — ha dichiarato l’eurodeputato Michele Picaro. «Si tratta di un gesto che non può essere sottovalutato: un attacco diretto alle istituzioni, allo Stato e alla legalità. Esprimo piena vicinanza al sindaco di Oria, all’amministrazione comunale, agli agenti e a tutta la comunità cittadina. È fondamentale che si faccia luce sull’accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia. Attaccare un presidio di legalità significa attaccare la sicurezza di tutti. Il mio impegno, in Europa come nei territori, sarà sempre massimo».

Maiorano (FdI): «Affronto diretto allo Stato»

«L’atto incendiario che ha devastato le auto della Polizia Locale di Oria è un colpo inaccettabile alla comunità» — ha dichiarato l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Affari Costituzionali e Antimafia. «Un attacco così vile contro le forze dell’ordine è un affronto diretto allo Stato e ai principi di legalità che ci guidano. Esprimo la mia vicinanza al sindaco, agli agenti e a tutti i cittadini di Oria. È imperativo che le autorità agiscano rapidamente per identificare e punire i responsabili. La sicurezza e la tutela delle istituzioni sono priorità assolute».

Leoci (CON): «Un atto ignobile contro la comunità»

«L’incendio doloso che ha distrutto le auto della Polizia Locale di Oria è un atto vile e inaccettabile» — ha detto Alessandro Leoci, capogruppo di CON alla Regione Puglia. «Colpisce non solo le forze dell’ordine, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche. Sono certo che gli inquirenti faranno luce su quanto accaduto e assicureranno alla giustizia i responsabili. La Regione Puglia sarà sempre al fianco delle istituzioni e delle forze dell’ordine nella difesa della legalità e della convivenza civile».

Caroli (presidente Commissione antimafia regionale): «Un segnale da non sottovalutare»

Il consigliere regionale Luigi Caroli, presidente della Commissione antimafia regionale, ha dichiarato: «Chi ha incendiato le auto dei vigili urbani di Oria ha voluto sfregiare l’intero corpo di polizia e la comunità. Garantire i responsabili alla giustizia è una priorità. Mi adopererò affinché, in Commissione antimafia, si analizzi il fenomeno criminale legato agli ultimi episodi nel brindisino con l’audizione dei vertici delle forze dell’ordine e della magistratura».

Bruno (Protezione civile): «La criminalità vuole comunicare impunità, la risposta sarà la reazione civile»

Il presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile, Maurizio Bruno, ha commentato: «Due uomini a volto coperto, in pieno centro, hanno incendiato le auto della Polizia Municipale di Oria. È solo l’ultimo di una serie di episodi che mostrano la spavalderia della criminalità. Vogliono comunicare un senso di impunità e far sentire insicuri i cittadini. La risposta arriverà dalle istituzioni e dalla gente per bene, che non si piegherà a questo rigurgito criminale. Francavilla è solidale con Oria: gli autori di questo vile atto saranno individuati e consegnati alla giustizia».

