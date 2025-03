Oria, auto fuori strada sulla circonvallazione: paura per tre giovani

ORIA – Una Clio seriamente danneggiata dopo un fuori strada, tre ragazzi in ospedale per accertamenti e un’altra auto, una Matiz con a bordo altre due persone, coinvolta nell’incidente. È il bilancio del sinistro registrato intorno alle 19 di domenica nei pressi della circonvallazione di Oria, nel tratto che dal Borgo Federciano conduce alla provinciale per Manduria. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, i carabinieri e il 118.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, la Renault sarebbe uscita fuori strada, andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Nell’impatto, l’auto ha perso una ruota che è finita sulla Matiz. Le condizioni dei feriti non destano particolari preoccupazioni.

