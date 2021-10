Oria | Artista strada morto a Lecce, l’autopsia si farà venerdì

Sarà eseguita venerdì mattina l’autopsia sul corpo di Leonardo Vitale, l’artista di strada di 69 anni deceduto lunedì nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dov’era stato operato d’urgenza il 7 ottobre dopo essere stato trovato nella zona della stazione ferroviaria di Lecce, con ferite alla testa e privo di sensi, la notte tra il 5 e il 6 ottobre. Il carrello di colori con i quali dipingeva immagini sacre in strada, e il suo cellulare, non sono stati ritrovati. Il pm Giorgia Villa questa mattina ha conferito l’incarico peritale al medico legale Alberto Tortorella. L’ipotesi di reato che compare sul fascicolo aperto a carico di ignoti è rapina e morte come conseguenza di altro reato. Nel pomeriggio di ieri il figlio della vittima è stato a lungo ascoltato in Questura a Lecce, alla presenza del proprio legale. Sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile.