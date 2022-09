L’incrocio tra via Eduardo de Filippo e viale Regina Margherita (che porta alla stazione ferroviaria) a Oria, caratterizzato dalla scarsa visibilità, è stato ancora una volta teatro di un incidente con feriti.

Intorno a mezzogiorno di domenica 18 settembre, si sono scontrati una Fiat Panda, una piccola utilitaria Mahindra Kuv100 e un furgone Renault Kangoo. La Panda è rimasta incastrata tra gli altri due veicoli, finendo sul cofano del furgone.



È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli. Per soccorrere i feriti sono intervenute tre autoambulanze e un’auto medica. I rilievi sono stati curati dalla Polizia Locale di Oria.