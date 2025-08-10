10 Agosto 2025

Oria, affluenza (e sorprese) nel sabato del Corteo Storico

Alessandro Zanzico 10 Agosto 2025
Si è chiusa con la consueta grande affluenza e con una inattesa sorpresa finale il sabato del Palio di Oria, con il Corteo Storico di Federico II che ha anticipato la domenica del Torneo dei Rioni.

Il direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia Aldo Patruno ha infatti annunciato che il Palio di Oria è stato riconosciuto come il grande evento pugliese dedicato alle rievocazioni storiche e identitarie del territorio. Contestualmente, il Sindaco Cosimo Ferretti ha espresso un desiderio: ottenere l’apertura del Castello Svevo entro l’edizione 2026.

Il Palio di Oria torna stasera, sempre in diretta su Antenna Sud, con il Torneo dei Rioni, a partire dalle 19.30

