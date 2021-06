Oria | A fuoco sterpaglie, fiamme su alberi e abitazioni

Vasto incendio di sterpaglie, nella serata di ieri, tra le campagne di Oria. Le fiamme, a causa del vento, hanno prima raggiunto alcuni alberi per poi lambire le abitazioni. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con due mezzi, spegnendo con non poche difficoltà il rogo, sviluppatosi in una zona difficile da raggiungere per l’autobotte. I residenti sono stati svegliati dagli uomini del 115 e poi fatti rientrare nelle loro abitazioni dopo che la zona e le stesse case sono state messe in sicurezza.