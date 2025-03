Oria, a fuoco due auto della Polizia locale: ipotesi dolo

ORIA – Due auto della Polizia locale di Oria in fiamme. I mezzi erano parcheggiati alle spalle di Palazzo di Città, in pieno centro abitato e in una zona circondata da telecamere. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Subito avviate le indagini.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

