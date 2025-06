“Orecchiette nelle ‘nchiosce”: Grottaglie festeggia gusto e cultura

L’11 e 12 agosto, due giorni di festa con 11 chef, 11 piatti e 11 motivi per esserci

L’11 e il 12 agosto 2025, il centro storico di Grottaglie si trasformerà in un teatro di sapori, cultura e musica per la 11ª edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road”. Una due giorni immersiva che celebra la pasta regina della tradizione pugliese, interpretata da 11 chef in altrettanti piatti che coniugano le radici locali con i profumi e le suggestioni del Mediterraneo.

Il percorso gastronomico si snoderà tra i vicoli bianchi della città delle ceramiche, accogliendo visitatori e appassionati in un itinerario fatto di sapori antichi e contaminazioni moderne. Protagoniste indiscusse saranno le orecchiette, preparate con ingredienti tipici della macchia mediterranea e arricchite da influenze culinarie provenienti da altre culture.

L’evento, organizzato dall’Associazione Le Idee non Mancano APS con il patrocinio del Comune di Grottaglie e della Pro Loco, in collaborazione con Retrogusti – Food Tales, offrirà molto più di semplici degustazioni. In programma anche laboratori interattivi con le icone della tradizione pugliese Nunzia Caputo e Zia Lella (Aurelia Arces), protagoniste del podcast live “Le Signore delle Orecchiette”. I partecipanti potranno apprendere tecniche artigianali di pasta fresca, pizzica e lavorazione dell’argilla.

Il divertimento sarà accompagnato da una selezione di vini e birre artigianali locali, pensate per esaltare ogni piatto. A completare il quadro sensoriale, la musica live: l’11 agosto con i Cardoncelli Seduti, il 12 agosto con il Drum Fest, una maratona percussiva con musicisti provenienti da tutta Italia.

Attraverso un sistema di QR code, ogni visitatore potrà votare il piatto preferito, diventando parte attiva della festa. Un evento che unisce gusto, cultura, identità e innovazione.

Nato nel 2011, Orecchiette nelle ‘nchiosce è oggi una manifestazione consolidata che celebra l’eccellenza enogastronomica pugliese e il valore della condivisione. Con l’edizione 2025, che segna l’11° anniversario, si rinnova l’invito a vivere un’esperienza autentica tra storia, sapori e comunità. Le orecchiette utilizzate per l’evento saranno fornite dal pastificio Maffei, partner storico dell’iniziativa.

