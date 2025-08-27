27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Orecchietta gate, a Bari vecchia dopo i sequestri: “L’America è finita”

Antonio Bucci 27 Agosto 2025
centered image

Bari – Dopo l’arco basso, è toccato all’arco alto della città vecchia del capoluogo: sequestri e multe per 5mila euro per abusivismo commerciale.

centered image

