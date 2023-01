Ore 10 – Fidelis Andria, c’è l’accordo con Bruno Trocini e novità di mercato

Adesso c’è l’accordo. Bruno Trocini è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fidelis Andria. In mattinata l’ex tecnico della Virtus Francavilla ha raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Mariano Fernandez. In giornata è attesa l’ufficialità. Già in Puglia con la Virtus Francavilla, con cui ha fatto molto bene, Trocini prenderà il posto dell’esonerato Diaw Doudou. Decisiva spinta anche per Edoardo Vona del Taranto. Il calciatore avrebbe dato l’ok al suo trasferimento. Accordo raggiunto, inoltre, anche con De Franco del Picerno.

