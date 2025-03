Ordona, assalto al postamat: sindaca La Torre “È un incubo”

Nella notte, un tentato assalto al postamat di Ordona, nel Foggiano, ha causato ingenti danni alla struttura, rendendo di fatto inagibile l’intero ufficio postale. Un colpo che ha gettato nuovamente nel disagio il piccolo comune di 2.800 abitanti, già penalizzato dalla chiusura di altre sedi bancarie negli ultimi anni.

La denuncia della sindaca

“Siamo ripiombati nell’incubo, i disagi per la popolazione sono enormi. Non sappiamo quando il servizio sarà ripristinato”, ha dichiarato Adalgisa La Torre, sindaca di Ordona e presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti. “Ho già contattato Poste Italiane e attendo risposte entro la prossima settimana. L’idea è quella di allestire un camper per le operazioni postali, anche se non sarà possibile effettuare prelievi”.

La prima cittadina sottolinea come la situazione colpisca non solo i residenti, in gran parte anziani, ma anche i pellegrini che tra aprile e ottobre attraversano Ordona lungo la Via Francigena.

Un paese senza sportelli bancari

La situazione è resa ancora più grave dal fatto che in paese non ci sono più banche. L’ultima filiale, la Bper, ha chiuso nel 2022 lasciando solo uno sportello ATM, disattivato a sua volta nel novembre dello stesso anno dopo un altro assalto. “Ora anche l’ufficio postale è fuori uso. Spero che il servizio venga riattivato al più presto”, conclude la sindaca.

