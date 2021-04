Ordinanza Speranza | La Puglia torna arancione

Dopo più di un mese di Zona Rossa la puglia torna in arancione da lunedì 26 aprile. Il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che sancisce finalmente l’abbandono della zona con più restrizioni da parte della nostra regione, che passa così in fascia arancione grazie all’abbassamento dell’indice Rt ma non raggiunge ancora i parametri per la zona gialla a causa della percentuale di occupazione di posti in terapia intensiva. Oltre alla puglia passano nella fascia di rischio media Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Un sospiro di sollievo per tutte quelle che attività considerate non essenziali come negozi di abbigliamento, calzature, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Nel decreto riaperture è prevista anche una novità per gli spostamenti: possono entrare e uscire dai comuni e dalle province in zona arancione tutti coloro che saranno muniti delle “certificazioni verdi Covid 19”: quella di avvenuta vaccinazione o di guarigione, entrambe valide 6 mesi, o l’esito di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. In zona arancione è sempre consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. E’ inoltre possibile, nel comune di residenza, andare a trovare una sola volta al giorno parenti e amici, in massimo 4 persone oltre ai minori conviventi. Bar e ristoranti restano chiusi, possibile solo l’asporto o la consegna a domicilio. E’ possibile svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale ma non sono consentiti né gli sport di contatto né quelli di squadra. Per la scuola, valgono le stesse regole delle zone gialle: infanzia, elementari e medie in presenza, superiori almeno al 70. Per quanto riguarda l’università, infine, esami e tesi di laurea tornano in presenza.