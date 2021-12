TORRE SANTA SUSANNA – Niente Teatri e niente manifestazioni al chiuso per i bambini non vaccinati fino al 15 gennaio. L’ordinanza del sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno, intervenuto in diretta nel telegiornale di AntennaSud Brindisi.

L’ordinanza

Un’ordinanza destinata a far discutere quella del sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno che, a fronte di diversi casi di positività registrati tra i più piccoli ha deciso “di proibire la partecipazione di bambini non vaccinati ( quindi tutti i più piccoli) ad ogni manifestazione pubblica al chiuso. Le iniziative teatrali o al cinema per i più piccoli non potranno tenersi. Ho anche disposto, con sanzioni come previsto per legge, l’obbligo della mascherina per tutti, anche all’aperto, nel corso degli eventi. Le disposizioni – sottolinea il primo cittadino – per ora varranno fino al 15 gennaio 2022″.