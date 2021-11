SALENTO- Procede il piano vaccinale e la paura delle varianti sta spingendo più persone a vaccinarsi. Ecco che di seguito riportiamo gli orari di apertura dei Punti vaccinali di Popolazione, validi da lunedì 29 novembre.

I 10 centri sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30; la domenica sono aperti solo di mattina, dalle 8.30 alle 13.30.

La mattina si accede agli hub con prenotazione (tramite il portale lapugliativaccina.it, tramite il numero verde 800 713931 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, agli sportelli CUP della ASL o nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP o) e a sportello, il pomeriggio solo a sportello.

La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale, a prescindere dal vaccino anti Covid-19 usato.

Lecce

Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi)

Campi salentina (aperto dal 30 nov)

Presidio territoriale di assistenza, via San Donaci (Ex Ospedale)

Martano

RSSA Martano

Via Rita Levi Montalcini

Poggiardo

Ex Asilo Infantile

Via Santa Caterina da Siena n. 2

Maglie

Presidio territoriale di assistenza, Via Ferramosca (Ex Ospedale)

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano – Collepasso

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino

Nardò

Stabile Zona Industriale, Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz

Gagliano del Capo

Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo 5 (Ex Ospedale)