Operazioni antidroga a Taranto: arrestati due uomini, cocaina e armi

Due arresti, oltre 300 grammi di cocaina sequestrati e quasi mille munizioni rinvenute. È questo il bilancio di due recenti operazioni antidroga portate a termine dalla Polizia di Stato a Taranto, grazie all’intervento dei Falchi della Squadra Mobile.

Nel primo caso, le indagini hanno condotto i poliziotti a un appartamento situato nel quartiere Talsano, dove risiede un uomo di 38 anni, incensurato. La perquisizione iniziale dell’abitazione non ha dato esito immediato, ma un successivo controllo di uno stanzino sul terrazzo ha permesso di individuare 10 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, insieme a materiale per il confezionamento. Il soggetto, sospettato di aver avviato un’attività di spaccio, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un’analoga operazione è stata condotta nel quartiere Salinella, dove un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga, è stato rintracciato per strada e successivamente sottoposto a perquisizione domiciliare in via Lago d’Iseo. Con l’ausilio del Team Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, i Falchi hanno rinvenuto circa 300 grammi di cocaina, in parte già confezionata, nascosti in un mobile del soggiorno. All’interno dell’armadio della camera da letto sono state poi scoperte quasi mille cartucce di vario calibro e quattro caricatori vuoti.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa Circondariale di Taranto.

Per entrambi gli indagati si applica il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author