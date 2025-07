Operazione sicurezza nel Leccese: venditori abusivi e droga nel mirino

Un articolato piano di controllo straordinario del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, ha interessato numerosi comuni della provincia nella giornata di lunedì 21 luglio, con verifiche mirate su sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, vendita abusiva e sostanze stupefacenti. Le operazioni, coordinate con nuclei specializzati e altre istituzioni, hanno permesso di rilevare numerose violazioni e di effettuare arresti e sequestri.

Nel dettaglio, a Lecce e Melendugno, i carabinieri di Lecce, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal NAS, hanno ispezionato attività commerciali e strutture turistiche. A San Foca-Torre Specchia, è stato deferito un 30enne di Cavallino, amministratore unico di un’attività di bar-ristorazione, per non aver sottoposto i dipendenti alle visite mediche obbligatorie. Per lui sono scattate sanzioni penali per circa 6.000 euro.

Sempre a Lecce, una pasticceria è stata sanzionata con una multa di 2.000 euro per irregolarità nell’etichettatura e nella comunicazione degli allergeni. Le violazioni sono state trasmesse alle autorità sanitarie e amministrative competenti.

Contemporaneamente, i militari hanno condotto accertamenti anche a Porto Cesareo, Carmiano e Campi Salentina, con l’ausilio dell’11° Reggimento Puglia. Le operazioni hanno portato all’arresto di un soggetto destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare per reati di falsità ideologica. Altre due persone sono state denunciate per la violazione di misure restrittive e tre segnalate per illeciti legati a sostanze stupefacenti.

Importante anche il contributo della Capitaneria di Porto di Porto Cesareo, che ha permesso il sequestro di tre carrelli ambulanti non autorizzati per la vendita di articoli da spiaggia. In totale, circa 1.000 oggetti sono stati sequestrati, per un valore stimato in 10.000 euro. Sempre in spiaggia, sono stati sequestrati anche otto chilogrammi di cocco e mandorle, presumibilmente destinati alla vendita abusiva.

Il Comando Provinciale di Lecce ha sottolineato l’efficacia dell’intervento congiunto delle proprie articolazioni, rinnovando il proprio impegno nel garantire sicurezza, legalità e ordine pubblico, in particolare nelle aree ad alta presenza turistica.

