Operazione Pianeta Italia, in manette ex militari e senatore

Riciclavano il denaro proveniente dalle estorsioni. L'operazione “Pianeta Italia”, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha coinvolto anche la Puglia. Nove gli arrestati con l'accusa a vario titolo di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Le indagini hanno accertato la creazione di società per riciclare il denaro proveniente dalle estorsioni consumate in danno di locali del Centro della Capitale.

Contestualmente è stato effettuato un sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni facenti parti del patrimonio aziendale di alcune società, pari a 480 mila euro.

Tra le nove persone arrestate anche il salentino Antonio Fracella, 42enne di Nardò, ex dipendente della Marina militare italiana, presso il Battaglione San Marco; Vito Frascella, anche lui ex dipendente della Marina militare e originario di Taranto, e l’ex senatore napoletano Sergio De Gregorio. Ai domiciliari il barese Vito Meliota, 38enne di Conversano. Obbligo di presentazione presso le forze dell’ordine notificato a Michelina Vitucci, 44enne barese.