Operazione ‘Mare Nostro’: revocata la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Scarci

Giuseppe Scarci torna libero in attesa del processo. Lo scorso 17 giugno, infatti, i Giudici del Riesame hanno accolto la richiesta del legale dell’uomo, l’avvocato Andrea Maggio, avverso la misura cautelare dei domiciliari a cui l’indagato, in attesa di giudizio per associazione di stampo mafioso, era sottoposto dall’ottobre del 2024.

Scarci era finito in manette il 2 ottobre dello scorso anno, nell’ambito dell’operazione ‘Mare Nostro’, a cui avevano preso parte la Squadra Mobile della Questura di Taranto, i Carabinieri del R.O.S. e della Compagnia di Policoro, oltre alla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto e della Compagnia di Policoro. Dalle indagini, infatti, sarebbe emerso il ruolo del presunto clan mafioso Scarcia-Scarci nel controllo delle attività di pesca sulla costa jonico-lucana, anche attraverso atti di estorsione, di aggressione fisica, di intimidazione con l’uso di materiale esplosivo.

Attività a cui avrebbe preso parte il ramo tarantino della famiglia, ovvero quello degli Scarci. Le ricostruzioni degli inquirenti hanno poi portato all’esecuzione di 21 decreti di fermo, tra cui quello nei confronti di Giuseppe Scarci, ritenuto il “braccio destro” del fratello Andrea. Giuseppe era stato ritenuto un membro attivo dell’associazione, ottenendo una fetta degli utili e venendo aggiornato sugli sviluppi delle operazioni dal fratello, seppur con un ruolo “defilato”.

Dopo una prima conferma della misura cautelare da parte del Tribunale di Potenza, il difensore dell’indagato aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale ha annullato con rinvio la decisione. Rinvio su cui si sono espressi nuovamente i Giudici del Riesame lo scorso 17 giugno, ponendo in libertà Giuseppe Scarci in vista del processo.

