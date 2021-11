Il difensore e capitano del Bari Valerio Di Cesare è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di reinserzione del legamento collaterale esterno del ginocchio destro a seguito di trauma distorsivo occorso durante la gara V.Francavilla-Bari dello scorso 24 ottobre.

L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Mater Dei Hospital di Bari dal Dott. Battista Ippolito (ortopedico SSC Bari) in collaborazione con il Dott S. Tripaldella (ortopedico) e con i dottori Tedesco e Favorito (anestesisti), è perfettamente riuscito e il calciatore, già da oggi, ha dato inizio al percorso riabilitativo del caso sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Il suo rientro all’attività agonistica è stimato fra i tre e quattro mesi.

Una notizia che farà riflettere il direttore sportivo Polito che in vista del mercato di gennaio potrebbe operare un’operazione in entrata proprio nel reparto difensivo per attendere con più serenità il rientro in campo del capitano.