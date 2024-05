Operazione “alto impatto” dei carabinieri, sei arresti in Salento

In ottemperanza alle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato convenuto di predisporre, in questa provincia, mirati ed articolati servizi cd “ad alto impatto”, che hanno interessato anche il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce in coordinamento con la Polizia di Stato.

Solo negli ultimi giorni il dispositivo straordinario di controllo ha coinvolto circa 130 Carabinieri della Benemerita delle Compagnie di Lecce, Campi Salentina, Gallipoli e Casarano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Cinofili di Modugno, nonché i militari del Nucleo Investigativo, delle Sezioni Radiomobili e Nuclei Operativi.

Sei, in totale, gli arresti eseguiti dai militari. All’interno di un magazzino di Sogliano Cavour, appartenente ad un 60enne del posto, è stato rinvenuto un fucile modificato ad una canna, privo di matricola, materiale esplodente e 230 gr di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish. Un 43enne di Nardo, invece, è stato fermato per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un 37enne di Aradeo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In quest’ultimo caso, il soggetto è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e 80 di hashish.

A Porto Cesareo un uomo è stato raggiunto da ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Lecce, a seguito di reiterata condotta persecutoria nei confronti della ex compagna. A Cavallino è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo per atti persecutori, minaccia e danneggiamento aggravato;

Infine, un 40enne di Surbo è stato arrestato per furto aggravato e ricettazione.

Serrati controlli sono stati eseguiti in tutto il Salento, dall’entroterra alle varie zone rivierasche, ovvero sulle principali arterie in ingresso e in uscita dei centri abitati.

Nel corso delle attività di polizia sono stati controllati 548 veicoli e oltre 750 persone di cui 79 quelle già sottoposte a misure limitative della libertà personale. 5 invece sono i soggetti segnalati alla competente autorità giudiziaria di cui 1 per guida in stato di ebrezza legata all’uso di alcool poichè sorpreso alla guida del veicolo con tasso alcolemico superiore all’1.50 g/l, 1 per guida senza patente perché sospesa, 1 per inosservanza alle prescrizioni relative agli obblighi degli arresti domiciliari ed infine 2 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ulteriori 5 soggetti sono stati infine segnalati alla Prefettura del capoluogo salentino, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Considerevole è stato anche il numero delle contravvenzioni per accertate violazioni al Codice della Strada; oltre 50 le contestazioni elevate di cui 29 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author