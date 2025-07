Operaio precipita da sei metri in un cantiere a Modugno: perde la vita a 54 anni

MODUGNO (BA) – Grave incidente sul lavoro oggi in un cantiere edile a Modugno, nel Barese. Un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri. L’uomo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari, ma nonostante i tentativi dei medici, non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), per avviare gli accertamenti. La Procura di Bari ha disposto il sequestro dell’area, mentre si cerca di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

