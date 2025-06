Operaio morto schiacciato da pressa, la rabbia dell’UGL Potenza

Giuseppe Palumbo: “Ogni giorno una vita spezzata nei cantieri, prevenzione inesistente”

È morto all’ospedale San Carlo di Potenza Ferdinando Roma, 35enne operaio originario di Pignola, rimasto gravemente ferito lo scorso 9 giugno in un incidente sul lavoro nell’azienda Patrone e Mongiello di Tito, dove era stato schiacciato da una pressa. Il decesso ha suscitato profonda commozione e indignazione nel mondo sindacale.

Tra le prime voci a esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, quella di Giuseppe Palumbo, segretario provinciale dell’Ugl Potenza: “A nome dell’Ugl esprimo profonda tristezza e vivissime condoglianze alla famiglia del lavoratore Ferdinando Roma. Questa ennesima tragedia impone una riflessione profonda sulla cultura della sicurezza, da rafforzare sin dalla scuola. Continueremo a batterci per maggiori tutele e garanzie per ogni lavoratore”.

La Procura della Repubblica di Potenza ha già aperto un’indagine, affidata ai Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano, per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

“Piena fiducia nel lavoro della magistratura – ha aggiunto Palumbo – ma non possiamo continuare ad assistere inermi a quella che è ormai una strage quotidiana nei luoghi di lavoro. È urgente rafforzare prevenzione, controlli e coordinamento tra enti preposti attraverso strumenti efficaci e banche dati condivise”.

Il segretario dell’Ugl ha ribadito la necessità di una strategia incisiva, soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove spesso la sicurezza resta carente: “Bisogna legare l’erogazione di finanziamenti a percorsi certificati sulla qualità del lavoro, coinvolgendo anche le parti sociali. È quanto si sta già sperimentando nel comparto agricolo, un modello che andrebbe esteso”.

In chiusura, Palumbo ha voluto ricordare ancora una volta Ferdinando Roma, stringendosi a nome dell’intera Ugl Potenza alla sua famiglia: “Una vita spezzata mentre lavorava. Non possiamo accettarlo, e continueremo a batterci per un cambiamento reale”.

