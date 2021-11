SAN PANCRAZIO SALENTINO – Sarà eseguita nel pomeriggio di martedì l’autopsia sulla salma di Claudio Petrachi, lo sfortunato operaio di San pancrazio vittima di un incidente in un cantiere. Il proprietario dell’immobile è l’ unico iscritto nel registro degli indagati. Si tratta, in questa fase, di un atto dovuto. Il 68enne era l’unica persona presente al momento dell’incidente.

L’indagine

Il pubblico ministero Alfredo Manca ha disposto l’esame autoptico che, oltre ad accertare l’esatta causa del decesso, potrebbe chiarire i punti oscuri della vicenda: bisognerà comprendere, insomma, cosa sia davvero successo intorno alle 9 di mattina di giovedì all’interno del cortile dell’appartamento in via di ristrutturazione di via Fontana 8