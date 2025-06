Operaio morto a Colobraro, UGL: “Sicurezza completamente ignorata”

Ancora una tragedia sul lavoro in Basilicata. Un operaio di 66 anni, Francesco Celano, ha perso la vita schiacciato da un cancello all’interno dell’area produttiva di un’azienda situata nel comune di Colobraro, nel Materano. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava in servizio. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

L’UGL ha espresso profondo cordoglio e sgomento per quanto accaduto, evidenziando come episodi del genere non possano più essere considerati semplici fatalità. “Non passa giorno senza dover commentare tragedie nei luoghi di lavoro”, hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Pino Giordano, Segretario Provinciale UGL Matera.

Secondo il sindacato, la morte di Celano riporta al centro del dibattito pubblico l’urgenza di un rafforzamento delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. “È inaccettabile morire ancora di lavoro nel 2025. Servono controlli ispettivi più capillari e il potenziamento del coordinamento tra le banche dati degli enti preposti”, si legge nella nota.

L’UGL sottolinea inoltre l’importanza della formazione continua e specifica per prevenire simili tragedie, trasformando la cultura della prevenzione in un principio strutturale. Particolare attenzione, secondo il sindacato, va riservata alle componenti meccaniche mobili, come cancelli e portoni automatici, per cui la normativa vigente impone la presenza di dispositivi di sicurezza e controlli periodici.

“Questa ennesima tragedia impone una riflessione profonda sulle condizioni di sicurezza nelle aree produttive. I sistemi antischiacciamento devono essere verificati e mantenuti costantemente”, aggiungono Capone e Giordano, ribadendo la fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine che proseguiranno con gli accertamenti.

Quella di Colobraro è l’ottava vittima sul lavoro in Basilicata dall’inizio dell’anno, secondo quanto riferisce l’UGL, che insieme alla confederazione nazionale seguirà con attenzione l’evolversi delle indagini.

“Solo un’azione decisa e una sinergia concreta tra istituzioni e parti sociali potranno mettere fine a questa strage silenziosa”, concludono i dirigenti sindacali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author