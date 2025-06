Operaio grave dopo incidente a Tito, Ugl: “Dramma quotidiano, fermare strage”

Palumbo: “Massima vicinanza alla famiglia, rafforzare prevenzione e controlli per fermare questa strage silenziosa”

È ricoverato in gravi condizioni al “San Carlo” di Potenza l’operaio 35enne di Pignola rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un’azienda di Tito Scalo. L’uomo, padre di due bambini, è stato trasferito in eliambulanza dal 118 Basilicata e attualmente si trova nel reparto di rianimazione, con traumi multipli in diverse parti del corpo.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario provinciale dell’Ugl Potenza, Giuseppe Palumbo, che ha espresso la solidarietà del sindacato alla famiglia del lavoratore e ha lanciato un nuovo appello per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. “A nome dell’Ugl esprimo profonda vicinanza alla famiglia e al lavoratore – ha dichiarato Palumbo -. È l’ennesimo, inaccettabile incidente che conferma quanto sia urgente un impegno comune per fermare quello che è ormai un dramma quotidiano. Serve una strategia condivisa tra istituzioni e parti sociali per rafforzare la prevenzione, i controlli e la cultura della sicurezza”.

Il segretario dell’Ugl ha sottolineato la necessità di potenziare gli strumenti ispettivi, oggi insufficienti rispetto alla complessità del tessuto produttivo lucano, e ha ribadito la centralità della formazione: “Dobbiamo investire sulla prevenzione fin dalle scuole, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese. È fondamentale che la Regione Basilicata accompagni l’erogazione di fondi e incentivi a percorsi partecipati di certificazione della qualità del lavoro, coinvolgendo le parti sociali, come già avviene in alcuni comparti, come quello agricolo”.

“Massima fiducia nelle forze dell’ordine affinché le indagini facciano piena luce su quanto accaduto e accertino eventuali responsabilità. Intanto, tutta l’Ugl Potenza si stringe attorno all’operaio e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione”, ha concluso Palumbo,

