Bari, operaio cade nello scavo dei lavori per la fogna bianca: ferito

BARI – Si sarebbe avvicinato al cratere stradale aperto per lavori sulla fogna bianca. Poi forse un malore o un piede messo in fallo lo ha fatto cadere nello scavo di quattro metri. Fortunatamente per lui solo qualche contusione e il ricovero al Policlinico di Bari. È quanto accaduto in via Vaccarella, al quartiere Carbonara di Bari. Protagonista dell’incidente – fortunatamente non grave – un operaio 48enne di Bari, regolarmente assunto dalla Fap, azienda che opera per conto del Comune di Bari per i lavori sulla fogna bianca.

L’uomo è autista dei camion aziendali dell’impresa. Non si sa per quale motivo si sia avvicinato allo scavo stradale. Sta di fatto però che una volta sul bordo del cratere potrebbe aver avuto un malore ed è caduto cercando di aggrapparsi alla recinzione che però non è riuscito a trattenerlo tanto da portarla nello scavo con sé. Nessuno dei colleghi ha però visto nulla. Lo scavo è l’ultima fase di un lavoro di rifacimento della fogna bianca che interessa la zona da circa un anno. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini dello Spesal e i carabinieri della locale stazione. L’area non è stata sequestrata. L’uomo al momento sta bene, non avrebbe battuto né la testa né la schiena.

