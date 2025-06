Operaio agricolo morto ad Andria, Di Bari (M5S): “Serve cambio culturale”

Nuova tragedia nel mondo del lavoro agricolo: un operaio cinquantenne ha perso la vita questa mattina alle 6:30 ad Andria, colto da un malore mentre svolgeva attività nei campi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dello Spesal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

In seguito all’accaduto, è intervenuta Grazia Di Bari. consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, esprimendo il proprio cordoglio e rilanciando l’allarme sulla sicurezza nel settore agricolo. “Oggi piangiamo l’ennesima morte sul lavoro. Il mio pensiero va alla famiglia della vittima in questo momento di profondo dolore”, ha dichiarato.

La consigliera ha ricordato l’ordinanza regionale attualmente in vigore fino al 31 agosto, che vieta le attività lavorative all’aperto nelle ore più calde della giornata. “Un provvedimento importante, ma non sufficiente. È necessario che le istituzioni facciano di più per tutelare chi lavora nei campi, spesso in condizioni estreme”, ha aggiunto.

Di Bari ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e di lavorare in stretta collaborazione con le parti sociali, per promuovere un vero e proprio cambio di paradigma culturale in materia di sicurezza e diritti. “Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutta la società”, ha concluso.

L’episodio riaccende dunque il dibattito sulla tutela dei braccianti e sulla necessità di implementare strumenti efficaci per prevenire i rischi, in particolare nel periodo estivo, quando le temperature elevatissime possono aggravare le condizioni fisiche dei lavoratori nei settori più esposti.

