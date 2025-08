Operaio pugliese di 36 anni è morto sul lavoro in Pakistan

Sebastiano Brunetti, 36 anni, è morto lo scorso 29 luglio in Pakistan per motivi di lavoro. Originario di Mola di Bari, la notizia è stata resa nota dal sindaco Giuseppe Colonna, che ha ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del Consolato italiano di Karachi. “Abbiamo appreso con dolore che Sebastiano è deceduto sul posto di lavoro”, ha dichiarato il primo cittadino spiegando che Brunetti era impiegato in una compagnia navale con sede a Genova.

Fin dalle prime ore successive alla notizia, gli uffici del Comune di Mola si sono attivati per garantire il supporto necessario alla famiglia e per seguire le procedure relative al rientro della salma. Sono attualmente in corso interlocuzioni con le autorità sanitarie pakistane, dove il corpo si trova in attesa dell’esame autoptico, e con il Consolato italiano.

“Il rientro a Mola potrà avvenire, con ogni probabilità, nei prossimi giorni – ha precisato Colonna -. In queste ore di dolore, la nostra priorità è stata assicurare un rimpatrio rapido e dignitoso, accompagnando con discrezione e presenza i familiari di Sebastiano in questo momento così difficile”.

“A nome dell’intera comunità molese esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di un nostro concittadino e la sincera vicinanza alla sua famiglia”, ha concluso Colonna.

