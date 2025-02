Operai ustionati a Brindisi, uno finisce in codice rosso

Due operai, di cui uno trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di oggi in una cabina elettrica di Enipower, che si trova all’interno del petrolchimico della città pugliese. Uno dei due operai è ricoverato per ustioni a volto e mani. L’altro è stato visitato nel centro ustioni ma, a quanto si apprende, non necessiterebbe di ricovero. Sul posto sono in corso gli accertamenti dello Spesal. (ANSA).

