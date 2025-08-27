Open Padel Taranto, al via la quinta edizione con top player italiani

Dal 1 al 7 settembre 2025 il Circolo Tennis Taranto sarà teatro della quinta edizione dell’Open Padel Città di Taranto, evento ormai consolidato nel panorama sportivo pugliese e nazionale.

Il torneo, che vedrà protagoniste le categorie Open maschile e femminile, metterà in palio un montepremi complessivo di 10mila euro (7mila per il tabellone maschile e 3mila per quello femminile), confermandosi tra le competizioni di maggiore prestigio a livello regionale.

Nelle scorse edizioni il pubblico jonico ha potuto applaudire atleti di spessore come Cristian Marcelo Calneggia, Oscar Vazquez Fernandez, Joshuea Pirraglia, Nicolas Brusa, Federico Galli, Alessio Luchetti, oltre alle protagoniste del circuito femminile Giulia Sussarello, Emily Stellato, Chiara Pappacena, Lara Mecicco e Antonella Cavicchi. Anche per il 2025 è attesa la partecipazione di nomi di primo piano del padel italiano e internazionale.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di San Giorgio Istituto di Radiologia, main sponsor del torneo, e alla collaborazione di Kidi Management, con il patrocinio del Comune di Taranto, di Sport e Salute e della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 si terrà lunedì 1 settembre alle ore 19:00 nella sala meeting del Circolo Tennis Taranto. A condurre la conferenza stampa sarà il giornalista Matteo Schinaia, che illustrerà i dettagli organizzativi e le novità di quest’anno.

Con un’organizzazione solida, un palcoscenico prestigioso e un montepremi di richiamo, l’Open Padel Città di Taranto si conferma un appuntamento simbolo dello sport jonico, capace di unire competizione, spettacolo e promozione del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author